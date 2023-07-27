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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Генсек ООН продолжит переговоры о возобновлении зерновой сделки

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил на пресс-конференции, что продолжит контакты со всеми заинтересованными сторонами по поводу возможности восстановления черноморской зерновой инициативы.

"Контакты со всеми сторонами будет продолжены. С Турцией, Украиной, Россией, другими сторонами, способными оказывать влияние на мировой рынок агропродукции", - сказал он.

Гутерриш отметил, что он нацелен именно на договоренности, которые бы отвечали интересам как Киева, так и Москвы.

"Мы должны быть прагматичны (...). И мы должны делать все, чтобы обеспечить доступ агропродукции и удобрений из России и с Украины на глобальные рынки", - ответил на вопрос о том, считает ли он возможным разработать новую черноморскую инициативу, уже без участия российской стороны.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. Представители России, Украины, Турции и ООН подписали два документа. В одном речь шла о создании морских коридоров для безопасного вывоза сельхозпродукции из трех черноморских портов Украины и организации досмотра судов с такими грузами. Во втором ООН обещала добиться отмены препятствий для поставок российского зерна и удобрений. Москва заявляла, что российская часть сделки не выполняется, и отказалась продлевать действие договоренностей после 17 июля.

Антониу Гутерриш ООН Украина Турция
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