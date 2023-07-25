Матвиенко заявила, что РФ не позволит использовать Черное море для доставки вооружений Украине

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия не позволит использовать "зерновой коридор" для доставки вооружений на Украину и для организации диверсионных и террористических акций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы не позволим использовать акваторию Черного моря для доставки вооружений на Украину, для использования его в диверсионных и террористических целях", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции во вторник в Москве.

Напомнив, что одним из гарантов так называемой "зерновой сделки" является ООН, спикер Совета Федерации обратила внимание на поведение киевских властей. "Когда это окно возможностей закрылось для Украины, они срочно потребовали созыва совета НАТО-Украина. Их замыслы теперь стали очевидны", - отметила Матвиенко.

Касаясь позиции РФ, глава верхней палаты парламента заявила, что "Россия будет выполнять свои обязательства и будет доставлять зерно и удобрения - на коммерческой и на бесплатной основе - африканским странам, которые в этом остро нуждаются", - сказала Матвиенко.

По ее словам, "обвинять Россию в том, что она вышла из "зерновой сделки" и тем самым спровоцировала продовольственный кризис, это цинично и всем это уже очевидно и понятно".

Она сообщила, что пути доставки зерна и удобрений будут сформулированы на саммите Россия-Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге.