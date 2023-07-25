В Еврокомиссии предложили вывозить украинское зерно по "коридорам солидарности"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Украинское зерно в отсутствие "зерновой сделки" можно было бы вывозить по "коридорам солидарности", но будет необходима поддержка Евросоюзом транспортных расходов, заявил член Еврокомиссии (ЕК) по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

"Если невозможно продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе, не было бы никакой проблемы транспортировать остальное зерно по "коридорам солидарности". Но мы должны учитывать все последствия нынешней ситуации", - сказал еврокомиссар во вторник на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству.

По его словам, ЕС мог бы помогать вывозить таким образом "почти полностью" экспортные объемы Украины.

Еврокомиссар сообщил, что "на полях" заседания совета обсуждал с министрами пяти приграничных стран, испытывающих проблемы из-за украинской сельхозпродукции (Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии), отношение к транзиту украинского зерна через их территории. "И мне сказали, что нет проблем с транзитом, что транзит через эти пять государств-членов продолжается, и препятствий нет", - продолжил Войцеховский.

"Но несмотря на все, нужна помощь для транспортировки. В чем политический риск? По причине стоимости транзита, стоимости транспортных расходов торговля (зерном - ИФ) становится недостаточно привлекательной (...). И, если необходимо, я сделаю предложение коллегии (еврокомиссаров - ИФ) об оказании помощи в оплате транспорта, используя союзные средства. В настоящий момент это только моя личная позиция, но я предлагаю заняться этим вопросом, потому что мы видим риск, что Россия извлечет из этого свою выгоду", - объяснил член Еврокомиссии.

Он добавил: "В определенный момент станет выгоднее покупать зерно в России, чем платить за украинские зерновые, перевезенные через транзитные страны. Цена такого зерна вырастет, и российское зерно станет более выгодным".

В ответ на вопрос, будет ли продлеваться временный запрет на импорт в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины после истечения срока 15 сентября, Войцеховский сказал: "Я убежден, что к 15 сентября мы должны дать оценку ситуации на тот момент. Мы также должны будем изучить состояние урожая этого года, у нас к тому времени будет больше информации (...). Только после урожая все станет яснее. (...) Нужно будет проследить за развитием ситуации. И я полагаю, что в сентябре до истечения временных мер мы должны определиться".

Он напомнил, что, когда вводились автономные торговые меры для пяти стран, предусматривался анализ рыночной ситуации каждые два месяца. Ближайший будет осуществлен в августе.

Еврокомиссар добавил, что вопрос о расширении, в частности по просьбе Польши, списка продуктов, подпадающих под эти меры, не обсуждался, но он "заслуживает изучения".