Еще три банка Киргизии приостановили работу с системой денежных переводов "Юнистрим"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Киргизский инвестиционно-кредитный банк" (KICB) разместил на своем сайте объявление, что работа системы денежных переводов "Юнистрим" приостановлена. О возобновлении обслуживания в финансово-кредитном учреждении обещали рассказать дополнительно.

В "Бакай Банке" сообщили, что приостановлены выдача и отправка денежных средств через системы денежных переводов "Юнистрим" и "Контакт" в долларах и евро. Ограничение не распространяется на переводы в рублях.

"Капитал банк" временно приостановил все выплаты и отправку по системе.

Ранее о приостановке работы с "Юнистрим" сообщили шесть банков Киргизии - "Компаньон", Finсa банк, РСК банк, Капитал банк, Халык банк, Банк Азии.

Работу с платежной системой, банк-оператор которой подпал под санкции США, приостановили также некоторые банки в Грузии и Армении, казахстанский почтовый оператор "Казпочта".

США 20 июля ввели блокирующие санкции против банка "Юнистрим" и еще четырех российских кредитных организаций. Параллельно OFAC (структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций) выпустило стандартную для таких случаев лицензию, разрешающую операции с подпавшими под санкции банками до определенной даты (18 октября). Позже банк "Юнистрим" заявил, что разработал инфраструктурное решение, благодаря которому сможет продолжить работу с партнерами.

Платежная система "Юнистрим" была зарегистрирована в России в 2012 году. В феврале 2015 года ЦБ признал ее национально значимой. Сейчас "Юнистрим" осуществляет переводы по России, а также в Армению, Казахстан, Молдавию, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Белоруссию, Вьетнам, Грецию, Грузию, Израиль, Кипр и Монголию. Также у системы более 150 тысяч пунктов выдачи наличных по всему миру.

Банк "Юнистрим" на 1 июня 2023 года занимал 165-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

По данным Национального банка Киргизии, на 31 мая 2023 года на территории республики работало 23 коммерческих банка.