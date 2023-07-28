Польша установит видеокамеры по всей границе с Калининградской областью РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Польша осенью завершит возведение электронного барьера с камерами наблюдения на границе с Калининградской областью РФ, сообщила в пятницу пресс-служба польского министерства иностранных дел.

Согласно сообщению, "электронный брандмауэр" протяженностью около 200 км возводится на всей сухопутной границе с Калининградской областью, кроме Вислинской косы, где уже несколько лет располагаются электронные приборы.

В МИД отметили, что на границе будет размещено порядка 3 тыс. камер видеонаблюдения.

"В это же время готовится Центр надзора в штаб-квартире Варминьско-Мазурского пограничного отряда в Кентшине. Сюда будут поступать сигналы от камер и датчиков", - сообщили в МИД Польши.

"Полноценный запуск барьера запланирован на осень", - отмечает пресс-служба.