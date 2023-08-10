Польша запустит электронный барьер на границе с Россией до конца сентября

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Польша начала испытания электронного барьера на границе с Россией, планируется, что он полностью будет введен в эксплуатацию до конца сентября, сообщила агентству PAP пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская.

"Подрядчик проводит испытания первой из двенадцати секций электронного заграждения на границе с Россией, чтобы в ближайшие дни передать его пограничной службе для приемки, - уточнила она. - Следующие секции будут сдаваться последовательно в ближайшие недели.

По ее словам, "на границе установлены все контейнеры, связывающие защитные системы воедино".

Также, добавила она, "близится к завершению строительство Центра надзора в штаб-квартире Варминьско-Мазурского отделения Пограничной стражи в городе Кентшин, куда будут поступать сигналы от камер и датчиков".

Михальская отметила, что за все время возведения барьера "на границе было спокойно, не было никаких инцидентов, и в отличие от ситуации, когда на границе с Белоруссией также возводилось заграждение, не было случаев уничтожения оборудования".

Польша начала строить электронное заграждение на границе с Калининградской областью России в апреле 2023 года. Система камер и датчиков движения будет работать примерно на 200 км сухопутной границы.