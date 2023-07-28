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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

Ярослав Качиньский призвал Киев учитывать интересы польских аграриев

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, комментируя сотрудничество Варшавы и Киева, призвал украинскую сторону уважать интересы польского сельхозпроизводителя.

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"Наши украинские коллеги должны принимать во внимание интересы Польши. Главным камнем преткновения является проблема сельского хозяйства", - сказал он в эфире Польского радио.

Из-за чрезмерного затоваривания рынков сейчас действует временный запрет на ввоз пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса с Украины в пять соседних с ней стран ЕС - Польшу, Словакию, Болгарию, Румынию и Венгрию, его должны отменить после 15 сентября. Несколько дней назад премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша сохранит существующий запрет даже без согласия Европейской комиссии.

Качиньский, отметив, что Украина имеет огромные возможности в сфере сельхозпроизводства, подчеркнул, что сейчас экспорт украинского зерна в третьи страны через территорию Польши остается возможным.

25 июля член Еврокомиссии по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сказал, что в отсутствие зерновой сделки украинское зерно можно вывозить из страны по сухопутным "коридорам солидарности", если ЕС поможет оплатить транспортные расходы.

Матеуш Моравецкий Польша Ярослав Качиньский Украина
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