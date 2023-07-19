Польша не намерена снимать эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил в среду, что Варшава не намерена открывать границы для сельхозпродукции с Украины.

"Мы бережем наше сельское хозяйство, и поэтому не открываем границы для сельскохозяйственных товаров с Украины", - приводит в среду его слова Польское радио.

"Конфликт на Украине оказывает все более серьезное влияние на аграрный рынок, и это негативно сказывается на поляках, поэтому мы ввели эмбарго на товары с Украины", - сказал Моравецкий.

Он признал, что "через пару месяцев ЕС намерен вновь открыть границы для ввоза зерна с Украины".

"Мы на это не согласны, мы не откроем границы и не допустим дестабилизации нашей экономики. Мы обязаны защищать польские интересы и наше сельское хозяйство", - подчеркнул премьер-министр Польши.

Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния в согласии с Еврокомиссией (ЕК) со 2 мая запретили импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины.

Проблемы у сельхозпроизводителей из ряда стран Европы, связанные с избытком украинского зерна и другой сельхозпродукции на рынках стран Восточной Европы, начались в первые месяцы 2023 года. Во многом их спровоцировала временная отмена со стороны ЕС таможенных пошлин на импорт зерна и масличных культур с Украины. В связи с этой мерой Брюсселя импорт агропродукции с Украины в приграничные государства существенно вырос.

Украинская продукция, в частности, зерно, подсолнечник, яйца, мясо птицы, сахар, яблоки и яблочный сок, ягоды, мука, мед и макароны в беспрецедентных количествах начала оседать на прилавках в этих странах, что привело к резкому падению цен и сильно ударило по фермерам в упомянутых странах.