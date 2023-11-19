Японские военные провели учения по защите отдаленного острова

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Силы самообороны Японии на учениях отработали операцию по возвращению под контроль острова Токуносима (префектура Кагосима), расположенного на юго-западе Японских островов в северной части островов Рюкю, сообщает The Japan Times.

Эти маневры стали завершением серии 11-дневных национальных учений 05JX, целью которых было продемонстрировать готовность Сил самообороны защищать территорию страны и ее инфраструктуру, включая АЭС.

В ходе учений на Токуносиме японские военные должны были вытеснить войска условного противника, занявшего остров. Солдаты Сухопутных сил самообороны высадились на остров с десантных машин-амфибий, стартовавших с двух кораблей. Другие войска прибыли на остров на надувных резиновых лодках, а тяжелую технику доставило судно на воздушной подушке.

The Japan Times поясняет, что японские власти считают остров Токуносима уязвимым в случае конфликта с КНР. На фоне роста напряженности Токио с РФ, Китаем и КНДР, а также увеличения оборонных расходов Япония, скорее всего, будут проводить военные учения чаще и масштабнее, добавляет издание.

В июле Минобороны Японии обнародовало ежегодный доклад "Белая Книга", согласно которому Китай является "величайшим стратегическим вызовом", на который Япония должна ответить посредством сотрудничества с США, а также с другими странами-единомышленниками. Кроме того, авторы доклада выразили озабоченность все более тесными военными связями между Китаем и Россией.

Парламент Японии ранее принял военный бюджет, предусматривающий выделение рекордной для страны суммы - более $51 млрд - на нужды обороны в 2023 финансовом году. Рост оборонных расходов в 2023 финансовом году станет первым шагом Токио по наращиванию расходов по данной статье в течение последующих пяти лет: на эти задачи хотят выделить порядка $315 млрд. Токио, намереваясь нарастить траты на оборону до 2% от ВВП, желает соответствовать аналогичному стандарту НАТО. В случае выполнения этого плана, ежегодные оборонные расходы достигнут $73 млрд, и Япония станет третьей страной мира - после США и КНР - по величине военного бюджета.

Однако финансовые трудности уже заставили Японию отказаться от некоторых военных покупок, включая новейшие модели тяжелых транспортных вертолетов Boeing CH-47 Chinook.