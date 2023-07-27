Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

ФСБ нашла следы взрывчатки на судне, следовавшем из Турции в РФ для погрузки зерновых

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщает об обнаружении следов взрывчатых веществ на еще одном иностранном судне, следовавшем из Турции в Россию, кораблю отказано в проходе через Керченский пролив.

"В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", - заявили в спецслужбе в четверг.

По данным ФСБ, в минувшую среду в трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза "ВМО RIVER", следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, "обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил".

"Установлено, что в июне и июле т.г. судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область)", - отметили в ФСБ.

Спецслужбой принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ.

ФСБ в минувший понедельник уже сообщала, что в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, "обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза".

"Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", - заявляли в спецслужбе.

Керченский пролив Ростов-на-Дону Турция ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в РФ приговорил молдавского банкира Платона к 20 годам колонии заочно

В Крыму запретили допуск гражданских лиц на ведущую в Херсонскую область Арабатскую косу

РФ готова развивать авиасообщение с Африкой при гарантии, что самолеты не будут задерживать

РФ готова развивать авиасообщение с Африкой при гарантии, что самолеты не будут задерживать

Крымский мост временно закрыт для автотранспорта со стороны Керчи

Что произошло за день: среда, 26 июля

Регионам РФ могут разрешить вводить запрет на продажу алкоголя в кафе и предприятиях общепита

Цены производителей на бензин в РФ с начала года выросли почти в два раза

Выпуск легковых автомобилей в РФ в I полугодии упал почти на 30%

Выпуск легковых автомобилей в РФ в I полугодии упал почти на 30%

РФ намерена компенсировать разницу между себестоимостью и коммерческой ценой новых самолетов

Суд в Сыктывкаре арестовал социолога Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });