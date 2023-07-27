ФСБ нашла следы взрывчатки на судне, следовавшем из Турции в РФ для погрузки зерновых

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщает об обнаружении следов взрывчатых веществ на еще одном иностранном судне, следовавшем из Турции в Россию, кораблю отказано в проходе через Керченский пролив.

"В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", - заявили в спецслужбе в четверг.

По данным ФСБ, в минувшую среду в трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза "ВМО RIVER", следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, "обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил".

"Установлено, что в июне и июле т.г. судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область)", - отметили в ФСБ.

Спецслужбой принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ.

ФСБ в минувший понедельник уже сообщала, что в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, "обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза".

"Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", - заявляли в спецслужбе.