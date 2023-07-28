Гутерриш призвал РФ вернуться к зерновой сделке

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым для обсуждения зерновой сделки, сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу.

"Генсек ООН встретился с заместителем главы МИД РФ Вершининым во вторник утром в Риме. Он призвал Россию вернуться к зерновой инициативе, а также вновь заявил о готовности сделать все возможное для того, чтобы содействовать возвращению на рынок российских и украинских продовольствия и удобрений", - сказал Дюжаррик.

Накануне Гутерриш заявил, что продолжит контакты со всеми заинтересованными сторонами по поводу возможности восстановления черноморской зерновой инициативы.

"Контакты со всеми сторонами будет продолжены - с Турцией, Украиной, Россией, другими сторонами, способными оказывать влияние на мировой рынок агропродукции", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Гутерриш отметил, что он нацелен именно на договоренности, которые бы отвечали интересам как Киева, так и Москвы.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что РФ не является противником зерновой сделки и готова вернуться в нее, как только будут выполнены все основные условия, выдвигавшиеся российской стороной, но так и не выполненные к моменту истечения последнего крайнего срока 17 июля.

17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН возражения относительно продления "зерновой сделки". "Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сказала она журналистам.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца.