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Баффет не волнуется о снижении рейтинга США и продолжает покупать US Treasuries

Баффет не волнуется о снижении рейтинга США и продолжает покупать US Treasuries
Глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет сказал, что его не беспокоит снижение суверенного рейтинга Соединенных Штатов агентством Fitch.

"Есть определенные вещи, о которых людям не стоит беспокоиться, и это одна из них", - сказал 92-летний миллиардер в интервью CNBC.

Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА" из-за прогнозируемого ухудшения налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года и постоянных политических противостояний по вопросу о лимите госдолга.

Berkshire Hathaway продолжит покупать государственные облигации США на сумму $10 млрд в неделю, добавил Баффет. Компания приобретает 3- месячные и 6-месячные госбонды на еженедельных аукционах.

"Мы купили госбонды США на $10 млрд в прошлый понедельник и купили их на $10 млрд в этот понедельник, - сказал он. - Единственный вопрос на следующий понедельник состоит в том, будем мы покупать трехмесячные или шестимесячные бумаги".

Berkshire является одним из крупнейших держателей краткосрочных госбондов США, поскольку Баффет предпочитает хранить в них денежные средства. По состоянию на 31 марта компания держала $104 млрд из $150 млрд денежных запасов в US Treasuries.

Между тем инвестфирма мало вкладывается в долгосрочный американский госдолг. На конец первого квартала портфель ценных бумаг Berkshire составлял около $375 млрд, при этом почти половина этой суммы приходилась на акции Apple Inc., и лишь $23 млрд – на долгосрочные облигации, пишет Barron's.

Berkshire Hathaway Уоррен Баффет США US Treasuries
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