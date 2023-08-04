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Акции Berkshire Hathaway подорожали до исторического максимума

Акции класса А подорожали более чем в 25 тысяч раз с 1965 года, когда Баффет получил контроль над компанией

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Акции класса А инвестфирмы миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в четверг подорожали на 1,4%, достигнув максимального значения за всю историю торгов, сообщает MarketWatch.

Стоимость акций выросла до $541 тысячи, что больше предыдущего рекорда в $539,18 тысячи, зафиксированного по итогам торгов 28 марта 2022 года.

Акции класса А подорожали почти на 15% в текущем году и более чем в 25 тысяч раз с 1965 года, когда Баффет получил контроль над Berkshire - тогда они котировались на уровне около $20. С тех пор компания ни разу не проводила сплит акций этого класса.

Капитализация Berkshire составляет примерно $780 млрд, что является восьмым показателем среди американских компаний после Apple Inc., Microsoft, Alphabet, Amazon.com, Nvidia, Tesla и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена).

По итогам роста котировок стоимость 15% акций Berkshire, принадлежащих Баффету, возросла до $118 млрд.

5 августа компания представит отчетность за второй квартал.

Berkshire Hathaway Berkshire Уоррен Баффет США
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