Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

Демократы призвали транслировать суд над Трампом в прямом эфире

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Группа из 38 демократов палаты представителей США в четверг направила письмо в орган, осуществляющий надзор за федеральными судами, с просьбой транслировать в прямом эфире судебный процесс по делу бывшего президента Дональда Трампа, сообщает The Hill.

В миреТрамп в суде не признал вину по делу о беспорядках после выборов президента в 2020 годуЧитать подробнее

"Крайне важно, чтобы суд обеспечил своевременный доступ к точной и достоверной информации, касающейся этих дел и всех их разбирательств, учитывая чрезвычайную национальную важность для наших демократических институтов и необходимость прозрачности", - цитирует издание письмо конгрессменов.

По мнению законодателей, "учитывая исторический характер обвинений, выдвинутых по этим делам, трудно представить более веское обстоятельство для телевизионного разбирательства".

Издание отмечает, что камеры, как правило, запрещены в залах федеральных судов.

Ранее Трампу зачитали новые обвинения в федеральном суде в Вашингтоне. Речь, как сообщалось, идет о четырех пунктах, в том числе о "сговоре с целью воспрепятствования официальной процедуре" и "сговоре с целью обмануть США".

В свою очередь, экс-президент заявил, что не признает себя виновным.

Ожидается, что следующее заседание суда будет назначено на 28 августа.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 4 августа

Уолл-стрит снизилась в четверг третью сессию подряд на корпоративных отчетах

Уолл-стрит снизилась в четверг третью сессию подряд на корпоративных отчетах

Президент Нигера обратился за поддержкой к США и международному сообществу

Президент Нигера обратился за поддержкой к США и международному сообществу

Трамп в суде не признал вину по делу о беспорядках после выборов президента в 2020 году

Россияне в 2023 году лидируют по турпотоку на тайский остров Пхукет

Россияне в 2023 году лидируют по турпотоку на тайский остров Пхукет

Что произошло за день: четверг, 3 августа

Террористы из "Исламского государства" сообщили о гибели своего главаря

Баффет не волнуется о снижении рейтинга США и продолжает покупать US Treasuries

Баффет не волнуется о снижении рейтинга США и продолжает покупать US Treasuries

В Польше увидели перспективы закрытия рядом стран ЕС границы для зерновых с Украины

В Литве заявили о готовности закрыть границу с Белоруссией

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });