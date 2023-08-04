Демократы призвали транслировать суд над Трампом в прямом эфире

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Группа из 38 демократов палаты представителей США в четверг направила письмо в орган, осуществляющий надзор за федеральными судами, с просьбой транслировать в прямом эфире судебный процесс по делу бывшего президента Дональда Трампа, сообщает The Hill.

"Крайне важно, чтобы суд обеспечил своевременный доступ к точной и достоверной информации, касающейся этих дел и всех их разбирательств, учитывая чрезвычайную национальную важность для наших демократических институтов и необходимость прозрачности", - цитирует издание письмо конгрессменов.

По мнению законодателей, "учитывая исторический характер обвинений, выдвинутых по этим делам, трудно представить более веское обстоятельство для телевизионного разбирательства".

Издание отмечает, что камеры, как правило, запрещены в залах федеральных судов.

Ранее Трампу зачитали новые обвинения в федеральном суде в Вашингтоне. Речь, как сообщалось, идет о четырех пунктах, в том числе о "сговоре с целью воспрепятствования официальной процедуре" и "сговоре с целью обмануть США".

В свою очередь, экс-президент заявил, что не признает себя виновным.

Ожидается, что следующее заседание суда будет назначено на 28 августа.