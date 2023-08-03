Трамп обвинил Байдена и демократов в использовании судебной системы в своих интересах

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден и члены Демократической партии используют судебную систему для достижения своих политических целей.

"Это не моя вина, что мой политический оппонент от Демократической партии, жуликоватый Джо Байден сказал своему генпрокурору предъявить ведущему республиканскому кандидату и бывшему президенту США обвинения в стольких преступлениях, сколько их можно было только придумать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он считает, что демократы "не хотят бороться в президентской гонке со мной. Иначе бы они не устраивали это беспрецедентное использование судебной системы в качестве оружия", - добавил экс-президент США.

Вместе с тем, Трамп пообещал, что "скоро, в 2024 году (после президентских выборов - ИФ), придет наш черед".

Накануне Трамп в письме к донорам его предвыборной кампании предположил, что в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы, его могут приговорить к 561 году тюремного заключения.

Ранее на этой неделе Трампу предъявили обвинения в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке воспользоваться событиями 6 января 2021 года в Капитолии для того, чтобы остаться у власти после поражения на выборах. Речь идет о разбирательстве, проводимом спецпрокурором Джеком Смитом: он расследует, не нарушал ли Трамп закон, пытаясь оспорить результаты проигранных им президентских выборов 2020 года. Считается, что именно последствия тех выборов и привели к беспорядкам в январе 2021 года: тогда сторонники Трампа, проводившие демонстрацию в Вашингтоне, ворвались в здание конгресса США.

Таким образом, Трампу за последние месяцы предъявили обвинения по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего президента.

Трамп не признаёт себя виновным по каким бы то ни было из этих дел. Как сообщалось, опросы показывают, что судебные разбирательства не влияют на политические перспективы бывшего президента: Трамп пока что уверенно опережает по популярности всех остальных участников праймериз от Республиканской партии. Таким образом, как отмечают СМИ, его шансы победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев велики.

Следующие президентские выборы пройдут в США в 2024 году.