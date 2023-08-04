В Грузии после оползня спасатели ищут 35 человек

Фото: Georgian Interior Ministry/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Грузии, в зоне сошедшего оползня на горном курорте Шови спасатели ищут 35 человек, сообщил журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

"Из зоны бедствия уже вывезены на вертолетах более 200 человек. Что касается людей, с которыми не удается связаться, их число составляет 35. Идет процесс их обнаружения", - сказал он.

Руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили заявил журналистам, что спасатели и кинологи продолжают поиски пропавших людей. Он сообщил, что оползень снес коттеджи, расположенные по руслу реки, в которых проживали отдыхающие.

"Пока мы не смогли подойти к этому месту, так как невозможно спасателям преодолеть топкую массу земли, но в дело уже включилась тяжелая техника", - сказал Мгебришвили.

3 августа МВД сообщило, что под оползневой массой нашли двоих погибших.