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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до двенадцати

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до двенадцати
Последствия схода оползня на территории горного курорта Шови
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в субботу нашли еще одного, двенадцатого по счету, погибшего в результате оползня, сошедшего 3 августа в горном курорте Шови в Грузии.

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"К спасательной операции, кроме 400 спасателей, в субботу подключились военные со своей техникой. Продолжается поиск более 20 человек, с которыми нет связи", - сказал журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

По информации созданного правительственного координационного штаба по борьбе со стихией в Шови, родственники пропавших смогли опознать лишь шестерых из 12 погибших под оползнем.

Произошедший оползень практически уничтожил курорт Шови - разрушены дома, дороги, мосты.

Грузия Шови Ираклий Карселадзе
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