Число жертв оползня в Грузии увеличилось до двенадцати

Последствия схода оползня на территории горного курорта Шови Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в субботу нашли еще одного, двенадцатого по счету, погибшего в результате оползня, сошедшего 3 августа в горном курорте Шови в Грузии.

"К спасательной операции, кроме 400 спасателей, в субботу подключились военные со своей техникой. Продолжается поиск более 20 человек, с которыми нет связи", - сказал журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

По информации созданного правительственного координационного штаба по борьбе со стихией в Шови, родственники пропавших смогли опознать лишь шестерых из 12 погибших под оползнем.

Произошедший оползень практически уничтожил курорт Шови - разрушены дома, дороги, мосты.