Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Польша передала Белоруссии доказательства нарушения границы военными вертолетами

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В МИД Польши заявили, что Белоруссии были переданы убедительные доказательства инцидента с нарушением границы белорусскими вертолетами. Днем ранее Минск заявил, что польской стороне были переданы доказательства, что такого нарушения не было.

"4 августа посольство республики Польша в Минске предоставило министерству иностранных дел республики Беларусь подробную информацию, убедительно подтверждающую факт нарушения 1 августа 2023 года воздушного пространства Польши двумя белорусскими военными вертолетами, - заявила Варшава. - Представленные данные противоречат позиции Республики Беларусь, выраженной в официальных сообщениях белорусских МИД и Минобороны".

В МИД Польши призвали белорусскую сторону "срочно прояснить этот инцидент, скорректировать свою позицию по этому поводу и прекратить все провокации вдоль польско-белорусской границы".

1 августа МИД Польши сообщил, что в этот день два белорусских вертолета во время учений нарушили польское воздушное пространство, и призвал белорусскую сторону "немедленно и подробно объяснить произошедшее". Минобороны Польши в связи с этим объявило о решении усилить военное присутствие на границе с Белоруссией.

В тот же день Минобороны Белоруссии назвало обвинения польской стороны надуманными и высказанными "для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

2 августа белорусское военное ведомство заявило, что польской стороне были переданы подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов Белоруссии, а также Польши 1 августа на приграничной территории, и эти данные "подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы".

Вертолеты Белоруссии выполняли полеты на высоте 150-200 метров, а траектория полетов не приближалась ближе 1900 метров к государственной границе, при том, что в тот же день польский вертолет Ми-2 выполнял полет в 200 метрах от белорусской границы, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций, отметили в Минске.

"Совершение каких-либо провокаций в подобной ситуации, когда перемещение воздушных судов однозначно отслеживается сопредельной стороной, явно не логично", - рассуждали в Минобороны Белоруссии.

Там также заявили, что во время учений постоянно контактировали с дежурным авиационного движения дежурной боевой группы Центра воздушных операций командования компонентом Воздушных сил Республики Польша, и каких-либо претензий в адрес белорусской стороны не поступало.

Также 2 августа в МИД Белоруссии был приглашен временный поверенный в делах Польши в Минске Мартин Войцеховский, где ему сообщили, что заявления Варшавы не подтверждаются проверкой.

МИД Ми-2 Минобороны Польша Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Грузии число погибших из-за оползня увеличилось до 11

В Грузии число погибших из-за оползня увеличилось до 11
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что потери ВСУ за июнь-июль превысили 43 тыс. военных

Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию в августе

Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию в августе

Число погибших в результате схода оползня в Грузии увеличилось до семи

Песков заявил, что внерегиональные силы не изменят ситуацию в Нигере к лучшему

Песков заявил, что внерегиональные силы не изменят ситуацию в Нигере к лучшему

Акции Berkshire Hathaway подорожали до исторического максимума

Конституционный суд Болгарии попросили оценить закон о расторжении аренды с "ЛУКОЙЛом"

Конституционный суд Болгарии попросили оценить закон о расторжении аренды с "ЛУКОЙЛом"

В Сейме Литвы анонсировали закрытие нескольких пограничных пунктов с Белоруссией

В Сейме Литвы анонсировали закрытие нескольких пограничных пунктов с Белоруссией

Тайфун "Доксури" достиг северо-востока Китая

Тайфун "Доксури" достиг северо-востока Китая

До шести увеличилось число погибших в зоне оползня в Грузии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });