Польша передала Белоруссии доказательства нарушения границы военными вертолетами

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В МИД Польши заявили, что Белоруссии были переданы убедительные доказательства инцидента с нарушением границы белорусскими вертолетами. Днем ранее Минск заявил, что польской стороне были переданы доказательства, что такого нарушения не было.

"4 августа посольство республики Польша в Минске предоставило министерству иностранных дел республики Беларусь подробную информацию, убедительно подтверждающую факт нарушения 1 августа 2023 года воздушного пространства Польши двумя белорусскими военными вертолетами, - заявила Варшава. - Представленные данные противоречат позиции Республики Беларусь, выраженной в официальных сообщениях белорусских МИД и Минобороны".

В МИД Польши призвали белорусскую сторону "срочно прояснить этот инцидент, скорректировать свою позицию по этому поводу и прекратить все провокации вдоль польско-белорусской границы".

1 августа МИД Польши сообщил, что в этот день два белорусских вертолета во время учений нарушили польское воздушное пространство, и призвал белорусскую сторону "немедленно и подробно объяснить произошедшее". Минобороны Польши в связи с этим объявило о решении усилить военное присутствие на границе с Белоруссией.

В тот же день Минобороны Белоруссии назвало обвинения польской стороны надуманными и высказанными "для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

2 августа белорусское военное ведомство заявило, что польской стороне были переданы подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов Белоруссии, а также Польши 1 августа на приграничной территории, и эти данные "подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы".

Вертолеты Белоруссии выполняли полеты на высоте 150-200 метров, а траектория полетов не приближалась ближе 1900 метров к государственной границе, при том, что в тот же день польский вертолет Ми-2 выполнял полет в 200 метрах от белорусской границы, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций, отметили в Минске.

"Совершение каких-либо провокаций в подобной ситуации, когда перемещение воздушных судов однозначно отслеживается сопредельной стороной, явно не логично", - рассуждали в Минобороны Белоруссии.

Там также заявили, что во время учений постоянно контактировали с дежурным авиационного движения дежурной боевой группы Центра воздушных операций командования компонентом Воздушных сил Республики Польша, и каких-либо претензий в адрес белорусской стороны не поступало.

Также 2 августа в МИД Белоруссии был приглашен временный поверенный в делах Польши в Минске Мартин Войцеховский, где ему сообщили, что заявления Варшавы не подтверждаются проверкой.