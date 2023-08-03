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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Белоруссией

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Польша перебросила боевые вертолеты к границе с Белоруссией, сообщил в четверг первый заместитель командующего Генерального командования Вооруженных сил Польши генерал Марек Соколовский.

"Что касается авиационной части, то в среду была произведена перегруппировка вертолетов из состава 1-й авиационной бригады и 25-й воздушной кавалерийской бригады. Сегодня уже проведена предварительная разведка мест их дислокации. Проведены технические брифинги в сфере авиации", - сказал Соколовский, которого цитирует телеканал TVP Info.

Польский военачальник добавил, что "в соответствии с приказом министра (министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака - ИФ) вертолеты будут базироваться в двух местах в режиме немедленного реагирования на случай возникновения тревожных ситуаций на границе".

"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Ими управляют опытные пилоты с полными летными правами, есть пилоты, которые применяли со мной бортовое вооружение и ракеты в Афганистане и Ираке. Если произойдет что-то тревожное, они без колебаний применят оружие", - подчеркнул он.

Польша
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