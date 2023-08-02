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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:17

Минск заявил, что нет оснований обвинять белорусских пилотов в нарушении границы Польши

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минобороны и МИД Белоруссии подготовили и представили польской стороне подробные данные объективного контроля полетов воздушных судов Белоруссии, а также Польши 1 августа на приграничной территории. 1 августа Польша обвинила два белорусских вертолета в нарушении польского воздушного пространства.

"Данные объективного контроля подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы", - говорится заявило белорусское военное ведомство.

Вертолеты Белоруссии выполняли полеты на высоте 150-200 метров, а траектория полетов не приближалась ближе 1900 метров к государственной границе. При этом в тот же день польский вертолет Ми-2 выполнял полет в 200 метрах от белорусской границы, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций.

Кроме того, в соответствии с требованиями соглашения в сфере обмена информацией о воздушной обстановке вблизи совместной государственной границы и полетах военных воздушных судов в воздушном пространстве Республики Белоруссия и Республики Польша, подписанного между Минобороны двух стран, польская сторона была в установленном порядке проинформирована о планируемых полетах вертолетов, утверждают в Минске.

"Совершение каких-либо провокаций в подобной ситуации, когда перемещение воздушных судов однозначно отслеживается сопредельной стороной, явно не логично", - отмечают в Минобороны.

Там также утверждают, что в ходе выполнения полетов военным ведомством осуществлялось постоянное взаимодействие с дежурным авиационного движения дежурной боевой группы Центра воздушных операций командования компонентом Воздушных сил Республики Польша, и каких-либо претензий в адрес белорусской стороны не поступало.

"Призвали польскую сторону не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства, - заявил в свою очередь белорусский МИД. - Деэскалация и без того непростой ситуации в двусторонних отношениях возможна только в рамках взаимоуважительного и конструктивного диалога".

Ранее 2 августа в МИД Белоруссии был приглашен временный поверенный в делах Польши в Минске Мартин Войцеховский.

"Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении 1 августа 2023 г. двумя белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши не подтвердились по результатам всесторонней проверки, проведенной белорусской стороной. В качестве доказательств были продемонстрированы данные объективного контроля траектории полетов вертолетов", - заявили в МИД.

1 августа МИД Польши сообщил, что в этот же день два белорусских вертолета нарушили польское воздушное пространство, и призвал белорусскую сторону "немедленно и подробно объяснить произошедшее". Минобороны Польши в связи с этим объявило о решении усилить военное присутствие на границе с Белоруссией.

В тот же день Минобороны Белоруссии назвало обвинения польской стороны надуманными и высказанными "для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

Белоруссия Ми-2 Минобороны Польша МИД Мартин Войцеховский
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