В Минске не увидели доказательств инцидента с вертолетами в полученной от Польши ноте

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Белоруссии заявляет об отсутствии доказательств инцидента с белорусскими вертолетами в переданной Польшей ноте.

"Подтверждаем получение ноты посольства Польши в Беларуси относительно якобы факта нарушения 1 августа 2023 года воздушного пространства этой страны двумя белорусскими вертолетами. Отмечаем, что переданная нота не содержит "неопровержимых" доказательств", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте МИД Белоруссии.

Уточняется, что "данные объективного контроля польская сторона не предоставила".

"В то же время соответствующие заявления белорусской стороны по данной теме опирались сугубо на данные объективного контроля полетов воздушных судов. Более того, польская сторона была накануне в установленном порядке проинформирована о планируемых полетах вертолетов в приграничной зоне, что также подтверждает отсутствие каких-либо намерений белорусской стороны нарушать воздушное пространство соседнего государства", - подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"В очередной раз призываем польскую сторону искусственно не нагнетать ситуацию. Предлагаем возобновить полноценный диалог между военными ведомствами двух стран, по линии которых как раз и устраняются подобные разногласия", - резюмировали в МИД Белоруссии.

Ранее в пятницу МИД Польши заявило, что Белоруссии была передана "подробная информация, убедительно подтверждающая факт нарушения 1 августа 2023 года воздушного пространства Польши двумя белорусскими военными вертолетами". Там подчеркнули, что "представленные данные противоречат позиции Республики Беларусь, выраженной в официальных сообщениях белорусских МИД и Минобороны".

В МИД Польши призвали белорусскую сторону "срочно прояснить этот инцидент, скорректировать свою позицию по этому поводу и прекратить все провокации вдоль польско-белорусской границы".