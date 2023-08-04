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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Американский "грузовик" Cygnus успешно состыковался с МКС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus в пятницу успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Грузовик" присоединился к американскому сегменту станции - модулю Unity", - говорится в сообщении.

Перед этим сблизившийся с МКС корабль был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2. Затем была проведена операция по подводу корабля к модулю Unity для непосредственной стыковки, которая проводилась по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Cygnus доставил на МКС более 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Запуск "грузовика" был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares во вторник в 20:31 по времени Восточного побережья США (в среду в 03:31 по Москве) с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Cygnus NASA США МКС
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