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NASA объявило состав экипажа восьмой миссии корабля Crew Dragon на МКС

В состав экипажа входит российский космонавт Константин Гребёнкин

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в пятницу обнародовало состав экипажа восьмой регулярной миссии пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), запуск корабля запланирован на начало 2024 года.

"Астронавты NASA командир экипажа Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт и специалист миссии Дженетт Эппс, а также космонавт "Роскосмоса" специалист миссии Александр Гребёнкин присоединятся к членам экипажей 70-й и 71-й долгосрочных экспедиций на станции в начале 2024 года для проведения широкого спектра эксплуатационной и научно-исследовательской деятельности", - говорится в сообщении на сайте управления.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских "Союз МС" в 2022-2024 годах.

1 марта в "Роскосмосе" сообщили о расширении соглашения между РФ и США о перекрестных полетах на МКС. "Роскосмос" и NASA согласовали дополнительный полет российского космонавта к станции на корабле Crew Dragon. Сообщалось, что космонавту Александру Гребёнкину предстоит отправиться на МКС в составе экипажа миссии Crew-8 в первой половине 2024 года.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", прибывший на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22". В марте состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.

Crew Dragon NASA МКС Роскосмос
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