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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Байден в четверг может запросить у Конгресса более $13 млрд для Украины

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байдена в четверг направит в Конгресс запрос о выделении еще более $13 млрд для экстренной помощи Украине, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

В прошлый раз подобный запрос Белый дом направил Конгрессу в минувшем ноябре - свыше $37 млрд. В итоге в декабре Конгресс одобрил выделение $45 млрд - для Украины и союзников США по НАТО. Но теперь, отмечает AP, между конгрессменами растут разногласия по поводу целесообразности дальнейшей помощи Украине.

Накануне сообщалось, что администрация США в четверг направит в Конгресс запрос о выделении дополнительных финансовых средств на поставки вооружений и иной помощи Украине.

Агентство поясняет, что Байден и его команда по нацбезопасности уверяют в готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Однако в частных разговорах члены американской администрации предупреждали Украину, что терпение Конгресса не безгранично.

Конгрессмены также неоднократно интересовались у Пентагона, насколько тщательно он отслеживает поставки помощи Украине, чтобы она не попала не в те руки или не стала объектом мошенничества. В ответ в Минобороны США заверяли законодателей, чтобы в ведомстве действует "продуманная программа" по надзору за доставкой помощи.

При это в июне в Пентагоне объявили, что ведомство завысило стоимость поставленной Украине помощи на $6,2 млрд, и что можно продолжать поставки Киеву в пределах этой суммы.

AP напоминает, что с момента начала спецоперации РФ на Украине США одобрили помощи Киеву на $113 млрд, однако часть этих средств пошла на восполнение американских арсеналов, вооружения из которых поставляли Украине.

Белый дом США Конгресс США Украина
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