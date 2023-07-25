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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Пентагон выделяет Украине военную помощь еще на $400 млн

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - США выделяют очередной пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн, он включает боеприпасы и бронетехнику, сообщает во вторник Пентагон.

"Объявленная сегодня помощь в области безопасности составляет $400 млн, она включает дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, противотанковое вооружение", - говорится в пресс-релизе Минобороны США.

Пентагон поясняет, что в данном случае речь идет не о заказе нового оружия для Украины, а об отправке уже имеющегося на американских военных складах вооружения.

В документе отмечается, что в пакет помощи, в частности, вошли 32 бронированные машины Stryker, ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS, а также для РСЗО HIMARS. Помимо этого, США поставят Украине ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70, около 28 млн патронов к стрелковому оружию.

По данным Пентагона, всего с февраля 2022 года США поставили Украине военную помощь на сумму $43 млрд.

Пентагон США Украина
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