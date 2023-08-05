США частично приостановили помощь Нигеру

Фото: Mark Tantrum/New Zealand Government via Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о приостановке части программ помощи Нигеру.

"Самое главное, будет продолжено оказание жизненно важной гуманитарной и продовольственной помощи", - подчеркнул глава госдепа.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат работать в Нигере, " где это возможно, включая дипломатические операции и операции по обеспечению безопасности для защиты американского персонала".

Блинкен отметил, что американская помощь властям Нигера зависит от демократического управления и сохранения конституционного порядка и может быть пересмотрена " по мере того, как ситуация на местах будет развиваться в соответствии с целями нашей политики и правовыми ограничениями".

"Мы по-прежнему поддерживаем народ Нигера, чтобы помочь ему сохранить с трудом заработанную демократию, и мы вновь повторяем наш призыв к немедленному восстановлению демократически избранного правительства Нигера", - резюмировал госсекретарь.

Ранее Блинкен провел телефонный разговор с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом, заверив его в неизменной и непоколебимой поддержке США.

26 июля часть служащих президентской гвардии Нигера выступили против Базума, его схватили и отстранили от власти. Командование нигерской армии поддержало сместивших президента бойцов. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

США, Франция, ЕС, Африканский союз, ЭКОВАС осудили военный переворот. Однако путчистов поддержали Мали и Буркина-Фасо, которые предупредили, что воспримут как объявление войны против них любое иностранное военное вмешательство в ситуацию в Нигере.