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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Что случилось этой ночью: суббота, 5 августа

Рядом с Керченским проливом атакован танкер, восстановлена связь с Voyager-2, ушел из жизни первый президент Якутии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Танкер "Сиг" поврежден на подходе к Керченскому проливу, предположительно, морским дроном. По данным Росморречфлота, атака произошла накануне в 23:20, в результате судно получило "пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта". Никто не пострадал, судно осталось на плаву.

- Специалисты NASA восстановили связь с Voyager-2. Межпланетный зонд начал передавать научные данные и телеметрию, это свидетельствует о том, что он штатно функционирует и находится на предполагаемой траектории. Аппарат, запущенный в 1977 году, потерял связь с Землей в конце июля из-за смещения антенны.

- Первый президент Якутии Михаил Николаев умер на 86-м году жизни.

- США частично приостановили помощь Нигеру. Оказание жизненно важной гуманитарной и продовольственной помощи будет продолжено, подчеркнул американский госсекретарь Энтони Блинкен.

- Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава российского Минпромторга Денис Мантуров провели совещание по вопросам ГОЗ в штабе объединенной группировки войск. В обсуждении также приняли участие представители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

- Жара до плюс 32 градусов и небольшая облачность без осадков ожидаются в Москве в субботу.

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