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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Франция пока не собирается выводить военных из Нигера

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Франции на данный момент не намерены выводить свой воинский контингент из Нигера, несмотря на требования захвативших там власть военных, заявила в субботу глава французского МИД Катрин Колонна.

"Эту тему мы сейчас не рассматриваем", - цитируют ее парижские СМИ.

При этом Колонна посоветовала военным из Нигера прислушаться к тем странам из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), которые заявили о готовности, если потребуется, ввести войска в Нигер для восстановления у власти президента Мохамеда Барзума.

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В минувшую пятницу в ЭКОВАС заявили, что согласовали контуры возможной военной интервенции в Нигере. Ранее в этой организации призвали военных в Нигере вернуть власть Барзуму не позже воскресенья. Если же этого не произойдет, то в ЭКОВАС предупредили, что могут пойти на проведение военной операции.

При этом не все государства, расположенные близ Нигера, поддерживают такую позицию ЭКОВАС. Так, власти Мали и Буркина-Фасо ранее на этой неделе предупредили, что воспримут иностранное военное вмешательство в Нигере как объявление войны против них.

Власти Алжира, со своей стороны, в пятницу призвали искать только мирные варианты решения кризиса в Нигере.

Нигер Франция
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