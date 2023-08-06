Тысячи сторонников путчистов в Нигере собрались на стадионе Ниамея

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В воскресенье, когда истекает ультиматум Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), пригрозившего военным вмешательством совершившим госпереворот путчистам в Нигере, на стадионе Ниамея собрались тысячи приверженцев мятежников.

На почти полностью заполненный стадион на 30 тысяч мест прибыли представители путчистского Национального совета спасения родины (CNSP), передают французские СМИ, отмечая "праздничную атмосферу".

Перед собравшимися выступил один из руководителей CNSP генерал Мохамед Тумба, обвинив тех, "кто прячется в тени" в "подрывных замыслах против движения Нигера вперед". "Мы знаем об их макиавеллиевском плане", - приводит Le Figaro его слова.

Издание указывает на "остающуюся неопределенность" в воскресенье относительно возможного военного вмешательства ЭКОВАС в Нигере после того, как незадолго до истечения ультиматума западноафриканской организации против этого замысла выступили Алжир и Нигерия. В прошлое воскресенье ЭКОВАС дало семь дней нигерским военным, сместившим президента Мохамеда Базума, чтобы они вернули его к власти, пообещав в противном случае "применить силу".

"Срок действия ультиматума истекает в воскресенье вечером, и пока генералы, пришедшие к власти 26 июля в Ниамее, не проявляют никакого желания уступать. Но перспектива военной интервенции западноафриканских стран все еще далека от определенности", - пишет Le Figaro.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало устроивших мятеж бойцов президентской гвардии.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освобождения и восстановления в его функциях президента Базума.