Что случилось этой ночью: суббота, 6 августа

Растет число жертв оползня в Грузии, в Приморье штормовое предупреждение, новый обстрел Курской области со стороны ВСУ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число подтвержденных погибших от оползня в Грузии увеличилось до 17. Кроме того, глава Минздрава страны подтвердил, что среди пропавших есть дети.

- Три населенных пункта в Приморье отрезаны от транспортного сообщения из-за дождей. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

- Двенадцать домов повреждены при обстреле поселка Тёткино в Курской области. Губернатор области Роман Старовойт обещал оказать помощь пострадавшим собственникам.

- ЦСКА разгромил "Локомотив" в чемпионате России по футболу. Дерби закончилось со счетом 4:1.