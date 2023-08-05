Двенадцать домов пострадали при обстреле поселка Тёткино в Курской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино.

"Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилётов. В результате повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях. Всем собственникам обязательно окажем помощь", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

С 11 апреля в Курской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Приграничные территории региона неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.