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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Двенадцать домов пострадали при обстреле поселка Тёткино в Курской области

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино.

"Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилётов. В результате повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях. Всем собственникам обязательно окажем помощь", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

С 11 апреля в Курской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Приграничные территории региона неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

Роман Старовойт Курская область
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