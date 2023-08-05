После схода оползня на горном курорте в Грузии найдены тела 17 погибших

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Число жертв схода оползня на горном курорте Шови в Онском муниципалитете Грузии увеличилось до 17, сообщил в субботу вечером журналистам руководитель службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили.

По его словам, тела погибших спасатели находили в субботу на территории, где обнаружены фрагменты снесенных 3 августа оползнем коттеджей.

Ранее в субботу Мгебришвили сообщил, что на данном этапе идентифицированы тела семи человек. Позже в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии сообщили, что среди идентифицированных погибших оказалась россиянка 1991 г.р., уроженка Перми.

Между тем грузинские СМИ сообщили, что среди погибших также идентифицирована гражданка Украины, которая находилась в Грузии на отдыхе с мужем и тремя детьми, которые считаются пропавшими.

Согласно данным МВД Грузии, пока официально пропавшими числятся 18 человек.

В субботу посетивший место стихийного бедствия председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал ситуацию тяжелейшей.

"Тяжелейшая ситуация на месте, чем ближе все это видишь, тем сильнее осознаешь, каких масштабов была стихия. Территория в 50 гектаров, которая покрыта, в среднем, четырехметровой массой", - сказал он.

В связи с трагедией в Шови в Грузии 7 августа объявлен днем траура.