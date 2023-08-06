ВМС КСИР Ирана получили новые крылатые и баллистические ракеты

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В ВМС Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана поступили сотни крылатых и баллистических ракет с дальностью полета от 300 до 1 тыс. км, а также пусковые установки на грузовиках для крылатых ракет, сообщает в воскресенье агентство Mehr.

В частности, иранским морякам передали противокорабельные крылатые ракеты нового поколения "Кадир", которые можно запускать с кораблей и с суши. Также в ВМС передали высокоточные противокорабельные ракеты "Насир", способные лететь на низкой высоте и преодолевать действие средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, арсенал ВМС пополнили различные типы ударных и разведывательных беспилотников и средства радиоэлектронной борьбы.

На этой неделе КСИР Ирана вел военно-морские учения в Персидском заливе с целью показать готовность к обороне его акватории.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что командование США изучает возможность защиты торговых судов от действий Ирана при прохождении ими Ормузского пролива. Американская сторона рассматривает вариант, который предусматривает размещение своих вооруженных военнослужащих на борту гражданских судов, чтобы не допускать их перехвата Ираном.

США неоднократно обвиняли Иран в незаконном задержании различных судов.