В Нигерии призвали ЭКОВАС искать дипломатические способы урегулировать кризис в Нигере

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сенат Нигерии (верхняя палата парламента) призвал Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) активизировать поиск дипломатических путей урегулирования ситуации с Нигером, заявил председатель Сената Годсвилл Акпабио.

"Президент Сената Годсвилл Акпабио сказал, что Сенат, осудив переворот в Нигере, призвал лидеров ЭКОВАС усилить политическую и дипломатическую работу и другие меры, чтобы выйти из политического тупика", - сообщает Bloomberg.

Агентство уточняет, что любые военные акции ВС Нигерии, идущие дольше недели, требуют согласия Сената.

В воскресенье истекает ультиматум ЭКОВАС о возвращении власти в Нигере сверженному президенту Мохамеду Базуму. По мнению наблюдателей, от Нигерии будет во многом зависеть, решатся ли в ЭКОВАС на военную операцию. Нигерия и Нигер имеют протяженную слабо контролируемую границу. Одновременно с тем председателем ЭКОВАС является президент Нигерии Бола Тинубу: Нигерия - самый влиятельный член объединения, располагает самыми значительными вооруженными силами в нем.

В стране звучат, с одной стороны, заявления властей о готовности на случай военных действий, а с другой стороны - призывы ряда членов парламента не торопиться с началом военной операции и попытаться найти мирное решение кризиса в Нигере.

Ранее о готовности принять участие в возможной операции заявляли в Сенегале. Однако накануне оппозиционный депутат Тиерно Алассане заявлял парламентариям в Дакаре, что интервенция против Нигера ослабит возможности стран региона бороться с местными экстремистскими группами.

"Мы - член ЭКОВАС, но это не значит, что мы должны дать синдикату глав государств карт-бланш на войну. Вероятно, она станет самой смертоносной в нашем регионе и грозит расколоть Западную Африку на две части", - подчеркнул он.

Он добавил, что если интервенцию ЭКОВАС в Нигер будут воспринимать как способ для Франции или другой иностранной державы восстановить военное и политическое влияние в регионе, то это грозит лишь усилить в долгосрочной перспективе местные конфликты.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Базума и отстранила его от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии. Новым лидером страны стал армейский генерал Абдурахман Тчиани.

Многие страны мира, в частности, США, члены ЕС, Африканского союза и ЭКОВАС выступили с осуждением военного переворота и потребовали восстановления власти Базума.

Со своей стороны, Мали и Буркина-Фасо поддержали путчистов и предостерегли другие страны от вмешательства во внутренние дела Нигера. Более того, в Мали и Буркина-Фасо предупредили, что воспримут как объявление им войны любую иностранную военную интервенцию в Нигере.