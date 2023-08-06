Подходит к концу срок ультиматума ЭКОВАС захватившим власть в Нигере военным

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ультиматум Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о возвращении власти в Нигере сверженному президенту Мохамеду Базуму подходит к концу в воскресенье.

Лидеры стран ЭКОВАС 30 июля по итогам внеочередного саммита по ситуации в Нигере "призвали немедленно освободить Базума и восстановить его в должности главы государства, а также полностью восстановить конституционный порядок".

"В случае, если требование не выполнят в течение недели, принять все необходимые меры по восстановлению конституционного порядка в Нигере", - подчеркивалось в коммюнике по итогам встречи.

При этом такие меры могут включать применение силы: в ЭКОВАС заявляли, что могут прибегнуть к военному вмешательству в ситуацию в Нигере, но только в крайнем случае. При этом, военачальники стран ЭКОВАС провели трехдневное совещание, на котором наметили контуры возможной военной операции.

Однако в ЭКОВАС не стали разглашать какие бы то ни было подробности возможной военной интервенции. Также в этом объединении не сообщают о сроках ее начала.

Также ЭКОВАС ввело санкции, которые включают закрытие границ с Нигером, запрет коммерческих рейсов, приостановку финансовых операций, заморозку национальных активов и прекращение помощи. В частности, Нигерия в рамках санкций объявила о прекращении поставок электроэнергии в Нигер.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Базума и отстранила его от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии. Новым лидером страны стал армейский генерал Абдурахман Тчиани.

Многие страны мира, в частности, США, члены ЕС, Африканского союза и ЭКОВАС выступили с осуждением военного переворота и потребовали восстановления власти Базума. Совет Безопасности ООН тоже раскритиковал мятежников и призвал к освобождению Базума. Глава Европейского союза Жозеп Боррель осудил переворот и подчеркнул, что ЕС не признает режим путчистов.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве внимательно отслеживают события в Нигере, выступают за скорейшее восстановление законности в этой африканской стране. В МИД РФ отмечали, что Россия призывает к национальному диалогу в Нигере для восстановления гражданского мира в стране.

"Мы разделяем озабоченность, высказанную в связи с ситуацией в Нигере генеральным секретарем ООН, Афросоюзом, Экономическим сообществом западноафриканских государств, и считаем крайне важным не допустить дальнейшей деградации обстановки в стране", - сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

"При этом полагаем, что угроза применения силы в отношении суверенного государства не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию ситуации в стране", - добавила она.

ЕС, Великобритания, Германия, Франция временно прекратили оказывать Нигеру экономическую помощь. Эти страны, а также Испания заявили о приостановке сотрудничества с Ниамеем до восстановления президентства Базума.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что продолжение американской помощи Нигеру, общая сумма которой составляет примерно $400 млн, будет зависеть от освобождения Базума и восстановления демократического правления.

США, Великобритания, Франция и некоторые другие страны эвакуировали часть своих граждан из Нигера. США и Великобритания также сократили штат своих посольств в Ниамее.

Несмотря на такое международное давление, находящиеся у власти в Нигере военные, как отмечают СМИ, не выражают готовности вернуть власть Базуму.

Со своей стороны, Мали и Буркина-Фасо поддержали путчистов и предостерегли другие страны от вмешательства во внутренние дела Нигера. Более того, в Мали и Буркина-Фасо предупредили, что воспримут как объявление им войны любую иностранную военную интервенцию в Нигере.

Кроме того, некоторые страны, в частности, Алжир, с одной стороны, не поддержали мятежников в Нигере, а с другой, призвали не проводить военных операций против этой страны.

В Нигерии, от которой, как считают наблюдатели, будет во многом зависеть, решатся ли в ЭКОВАС на военную операцию, звучат, с одной стороны, заявления властей о готовности на случай военных действий, а с другой стороны, призывы ряда членов парламента не торопиться с началом военной операции и попытаться найти мирное решения кризиса в Нигере.