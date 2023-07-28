Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Тайфун "Доксури" обрушился на материковый Китай

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Тайфун "Доксури", который ранее принес проливные дожди и наводнения на Филиппины и Тайвань, обрушился на материковый Китай, сообщает в пятницу Associated Press.

Тайфун пришел в восточную провинцию Фуцзянь в пятницу утром. До этого он принес проливные дожди и сильный ветер в части Тайваня, особенно пострадал архипелаг Пэнхуу в южной части Тайваньского пролива.

Более 400 тыс. человек в провинции эвакуировали в преддверии тайфуна, сотни кораблей вернулись в порты. Работа на предприятиях и занятия в летних школах были приостановлены, а гражданам рекомендовали не выходить из дома.

В миреНа Филиппинах 16 тысяч человек эвакуировались из-за тайфуна "Доксури"Читать подробнее

Ранее "Доксури" обрушился на Филиппины, неделя непогоды привела к смерти 39 человек. Тысячи человек остались без домов или были эвакуированы, более 20 остаются пропавшими без вести.

Тайфун привел к наводнениям, оползням, массовым отключениям электричества, а также нанес серьезный урон сельхозугодиям. Школы и рабочие места были закрыты, морские путешествия - отменены.

"Доксури" - название для тайфунов, предложенное Южной Кореей и означающие "орел". Это третий тайфун, получивший такое имя.

Китай Доксури
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Молдавии вновь приостановили почтовое сообщение с Россией

Совет Федерации одобрил отсрочку для Венгрии по процентам по кредиту на АЭС "Пакш-2"

Американские депозитарные акции Ozon с 31 июля начнут торговаться на бирже Астаны

Япония с августа расширит запрет на экспорт автомобилей в Россию

Япония с августа расширит запрет на экспорт автомобилей в Россию

Что случилось этой ночью: пятница, 28 июля

Ким Чен Ын обсудил с делегацией РФ развитие сотрудничества в области обороны и безопасности

Ким Чен Ын обсудил с делегацией РФ развитие сотрудничества в области обороны и безопасности

Шойгу и Ким Чен Ын поприсутствовали на военном параде в Пхеньяне

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год

Трампу предъявлены новые обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов

США планируют поставить на Украину первые танки Abrams в сентябре

США планируют поставить на Украину первые танки Abrams в сентябре
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });