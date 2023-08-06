Четыре беспилотника западной коалиции опасно сблизились с самолетами ВКС РФ в Сирии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Беспилотники международной коалиции во главе с США накануне два раза опасно сблизились с самолетами ВКС РФ, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"5 августа в 11:46 в районе населенного пункта Ракка вновь было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 500 м по высоте. Также 5 августа в 16:44 в районе населенного пункта Эд-Дана провинции Идлиб вновь было зафиксировано опасное сближение трех беспилотных летательных аппаратов MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, сближение составило менее 100 м по высоте", - сказал он.

Также, по его словам, "зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

Кроме того, контр-адмирал сообщил о 16 нарушениях тремя парами истребителей F-16, четырьмя парами истребителей F-35 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C.

"Обращаем внимание, что полеты беспилотных летательных аппаратов "коалиции" в данных районах вновь не были деконфликтованы. Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами "коалиции", - резюмировал Кулить.