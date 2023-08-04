Военные РФ заявили о 17 нарушениях воздушного пространства Сирии самолетами коалиции

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений двумя парами истребителей "Рафаль", пятью парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16, одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - сказал он

Кроме того, по словам контр-адмирала, "за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".