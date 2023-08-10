Военные РФ сообщили о 24 нарушениях воздушного пространства Сирии самолетами коалиции США

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии, заявил в среду на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 12 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, "в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".