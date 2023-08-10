Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Военные РФ сообщили о 24 нарушениях воздушного пространства Сирии самолетами коалиции США

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии, заявил в среду на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 12 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, "в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений одной парой истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

США Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидер КНДР призвал к активизации военных приготовлений в "наступательном ключе"

Лидер КНДР призвал к активизации военных приготовлений в "наступательном ключе"

Германия направила Украине два ЗРК Patriot

Германия направила Украине два ЗРК Patriot

Париж отверг обвинения Нигера в нарушении воздушного пространства и освобождении террористов

Париж отверг обвинения Нигера в нарушении воздушного пространства и освобождении террористов

Военные в Нигере повышают уровень угрозы

Немецкие власти задержали гражданина Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Отстраненный от власти президент Нигера пожаловался на сложные условия содержания

Отстраненный от власти президент Нигера пожаловался на сложные условия содержания

США добавили в санкционные списки по Белоруссии авиакомпанию "Белавиа"

ЕС пообещал выделить 400 млн евро пострадавшей от наводнений Словении

ЕС пообещал выделить 400 млн евро пострадавшей от наводнений Словении

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

Польша увеличила число перебрасываемых на границу с Белоруссией военных вдвое - до 2 тысяч

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });