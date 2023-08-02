Российские военные обвинили западную коалицию в новых нарушениях пространства Сирии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он на брифинге в среду.

"В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, отмечается рост количества нарушений воздушного пространства Сирии. За сутки зафиксировано 14 нарушений пятью парами истребителей F-35, одной парой истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - добавил контр-адмирал.