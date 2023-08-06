SpaceX готовится вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Старт ракеты Spacex c очередной партией спутников на мысе Канаверал, штат Флорида 15.07.2023 Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник по московскому времени стартует на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 21:00 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 04:00 по Москве).

Это будет 98-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 29-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в четвертый раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике.