Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Военные в Нигере усиливают безопасность, опасаясь иностранного вмешательства

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Захватившие власть в Нигерии военные в понедельник ввели дополнительные меры безопасности на ключевых объектах инфраструктуры, сообщает агентство EFE.

В частности, усиленное присутствие военных отмечается в столице страны Ниамее.

В аэропорту столицы военные еще в воскресенье ввели дополнительные меры безопасности и попросили гражданский персонал пока не выходить на работу. Система освещения взлетно-посадочных полос отключена.

В миреПодходит к концу срок ультиматума ЭКОВАС захватившим власть в Нигере военнымЧитать подробнее

В ночь на понедельник военное руководство Нигера сообщило, что закрывает воздушное пространство в связи с возможной интервенцией некоторых соседних стран.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот, потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Нигер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Польский оператор PERN сообщил о замене поврежденного участка нефтепровода "Дружба"

Польский оператор PERN сообщил о замене поврежденного участка нефтепровода "Дружба"

В Литве объяснили планы закрыть два КПП на границе с Белоруссией борьбой с контрабандой

В Литве объяснили планы закрыть два КПП на границе с Белоруссией борьбой с контрабандой

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 августа

Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском

Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском

Военные Нигера объявили о закрытии воздушного пространства страны

Сборы фильма "Барби" превысили $1 млрд в мировом прокате

Сборы фильма "Барби" превысили $1 млрд в мировом прокате

В Китае привлекли тысячи военных и полицейских для ликвидации последствий тайфуна "Доксури"

В Китае привлекли тысячи военных и полицейских для ликвидации последствий тайфуна "Доксури"

Польский оператор PERN подтвердил повреждение одной из ниток нефтепровода "Дружба"

До 30 человек выросло число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане

До 30 человек выросло число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });