Военные в Нигере усиливают безопасность, опасаясь иностранного вмешательства

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Захватившие власть в Нигерии военные в понедельник ввели дополнительные меры безопасности на ключевых объектах инфраструктуры, сообщает агентство EFE.

В частности, усиленное присутствие военных отмечается в столице страны Ниамее.

В аэропорту столицы военные еще в воскресенье ввели дополнительные меры безопасности и попросили гражданский персонал пока не выходить на работу. Система освещения взлетно-посадочных полос отключена.

В ночь на понедельник военное руководство Нигера сообщило, что закрывает воздушное пространство в связи с возможной интервенцией некоторых соседних стран.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот, потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.