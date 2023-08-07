Военные Нигера объявили о закрытии воздушного пространства страны

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Путчисты в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны до дальнейшего уведомления, передает телеканал France24.

"Столкнувшись с угрозой интервенции, которая становится все более очевидной благодаря подготовке соседних стран, воздушное пространство Нигера закрыто (...) для всех самолетов до дальнейшего уведомления", - цитирует телеканал заявление нигерских военных.

По данным телеканала, мятежники предупредили, что любая попытка нарушить воздушное пространство встретит "энергичный и немедленный ответ".

В то же время МИД Франции сообщил, что Париж приостанавливает помощь Буркина-Фасо, поддержавшей мятежников в Нигере.

"Франция приостанавливает до дальнейшего уведомления все свои действия по оказанию помощи в целях развития и бюджетной поддержки в Буркина-Фасо", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее Мали и Буркина-Фасо поддержали путчистов. Более того, их власти предупредили, что воспримут как объявление им войны любую иностранную военную интервенцию в Нигере.

В воскресенье, когда истекает ультиматум Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), пригрозившего Нигеру военным вмешательством, на стадионе Ниамея собрались тысячи приверженцев мятежников.

Ранее на почти полностью заполненный стадион на 30 тысяч мест прибыли представители путчистского Национального совета спасения родины (CNSP), передают французские СМИ, отмечая "праздничную атмосферу".

26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.