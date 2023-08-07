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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Глава МИД ЮАР заявила, что Макрона не приглашали на саммит БРИКС

Глава МИД ЮАР заявила, что Макрона не приглашали на саммит БРИКС
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президенту Франции Эммануэлю Макрону не направляли приглашения на августовский саммит БРИКС, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

"В данном случае приглашений направлено не было", - сказала она журналистам на пресс-брифинге, посвященном подготовке к саммиту, который состоится 22-24 августа в ЮАР.

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При этом Пандор заверила, что сообщения некоторых СМИ, в которых утверждалось, что премьер Индии Нарендра Моди не приедет на саммит, не соответствуют действительности. "Никто в Индии не говорил, что он не будет участвовать", - отметила министр.

Пандор подчеркнула, что на саммит пригласили, в частности, президента Ирана Ибрахими Раиси. "Есть хорошие шансы, что он приедет", - считает она.

В июне глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что французский президент заинтересован в диалоге со странами БРИКС.

"Я сообщила своей коллеге (главе МИД ЮАР - ИФ) Наледи Пандор о том, что президент доступен и заинтересован в продолжении диалога, который Франция ведет с БРИКС", - приводят французские СМИ слова Колонны.

Однако она отметила, касаясь вопроса о приглашении Макрона на саммит БРИКС, что решение должны принять "страны БРИКС и, главным образом, ЮАР, которая является принимающей стороной саммита".

Ранее издание L'Opinion со ссылкой на источники сообщило, что Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС.

БРИКС ЮАР Франция Эммануэль Макрон Наледи Пандор
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