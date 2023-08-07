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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В ООН заявили, что поддерживают все инициативы для мирного урегулирования украинского кризиса

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ООН выступает за любые мирные инициативы для урегулирования кризиса с Украиной и достижения мирного соглашения на основе Устава ООН, сообщил в понедельник представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Единственное, что мы можем сказать на этот счет, что мы приветствуем любые дипломатические инициативы в связи с этим кризисом, и мы хотим добиваться любого мира, который был бы основан на Уставе ООН, включая суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал он на брифинге на просьбу прокомментировать недавние переговоры в Джидде по украинской проблеме.

В миреВ Берлине назвали успешными прошедшие в Джидде консультации по УкраинеЧитать подробнее

Он напомнил, что замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло по видеосвязи присоединялась к этим консультациям в Джидде, прошедшим в минувшие выходные.

В Саудовской Аравии в субботу и воскресенье прошли консультации на тему мирного урегулирования на Украине, в них приняли участие представители около 30 стран мира. Позднее источник в институтах ЕС заявил, что по результатам первого дня переговоров в Евросоюзе не исключают после встречи в Джидде возможности консультаций по Украине на уровне глав государств и правительств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле намерены следить за переговорами по Украине, которые пройдут в Саудовской Аравии.

В конце июня аналогичная встреча прошла в столице Дании Копенгагене. В ней, в частности, приняли участие Бразилия, Индия, Турция и ЮАР, а также США, Украина и ряд западных стран.

ООН Украина
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