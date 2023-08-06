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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

В МИД Франции выразили надежду на новый раунд консультаций по Украине до саммита G20

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Париже рассчитывают, что следующий раунд консультаций по мирному урегулированию на Украине удастся организовать до саммита G20 в Индии в сентябре, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя МИД Франции.

"Ни одна из стран "глобального Юга", представленных на консультациях в Джидде, не запрашивала присутствие России на следующем раунде переговоров, которые, как хотелось бы, пройдут до саммита лидеров G20 в Нью-Дели в сентябре, сказал французский дипломат", - передает агентство.

Также представитель МИД Франции заявил, что Китай занял "конструктивную позицию" на переговорах, но настаивает на прекращении огня на Украине. Однако, пояснил дипломат, французская сторона пояснила Китаю, что будет неприемлемо, если Россия останется на занимаемых ею теперь позициях на Украине.

Саммит G20 в Дели запланирован на 9-10 сентября.

В Саудовской Аравии накануне начались консультации вокруг мирного урегулирования на Украине, в которых принимают участие представители около 30 стран мира. Позднее источник в институтах ЕС заявил, что по результатам первого дня переговоров в Евросоюзе не исключают, после встречи в Джидде, возможности консультаций по Украине на уровне глав государств и правительств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены следить за переговорами по Украине, которые проведет Саудовская Аравия.

В конце июня аналогичная встреча прошла в столице Дании Копенгагене. В ней, в частности, приняли участие Бразилия, Индия, Турция и ЮАР, а также США, Украина и ряд западных стран.

Украина Франция
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