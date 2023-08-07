В Берлине назвали успешными прошедшие в Джидде консультации по Украине

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти ФРГ полагают, что прошедшие в Джидде двухдневные консультации по мирному урегулированию на Украине имели успех, сообщили западные СМИ.

"Прошедшая в Саудовской Аравии конференция для обсуждения мирного плана по Украине была успешной, потому что показала желание международного сообщества работать над окончанием конфликта, заявил в понедельник представитель правительства Германии", - передают СМИ.

"Германия продолжит активно участвовать в этом процессе", - отметил представитель властей.

В Саудовской Аравии в субботу и воскресенье прошли консультации на тему мирного урегулирования на Украине, в них приняли участие представители около 30 стран мира. Позднее источник в институтах ЕС заявил, что по результатам первого дня переговоров в Евросоюзе не исключают после встречи в Джидде возможности консультаций по Украине на уровне глав государств и правительств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле намерены следить за переговорами по Украине, которые проведет Саудовская Аравия.

В конце июня аналогичная встреча прошла в столице Дании Копенгагене. В ней, в частности, приняли участие Бразилия, Индия, Турция и ЮАР, а также США, Украина и ряд западных стран.