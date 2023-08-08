Нуланд встретилась с путчистами в Нигере

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности первого замгоссекретаря США Виктория Нуланд в понедельник провела встречи с захватившими власть в Нигере путчистами, передает CNN.

Нуланд встретилась в Ниамее (столица Нигера - ИФ) с генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками и провела более двух часов в "чрезвычайно откровенных и временами трудных" беседах, сообщила она по телефону журналистам телеканала.

"Я надеюсь, что они будут держать открытой дверь для дипломатии. Мы это предложили. (...) Мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор, и мы надеемся, что они нас в этом поддержат", - цитирует CNN Нуланд.

По ее словам, просьба о встрече с задержанным президентом Нигера Мохамедом Базумом была отклонена, также ей не удалось встретиться с объявленным новым лидером страны армейским генералом Абдурахманом Тчиани.

26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступили против Базума, главу государства отстранили от власти. Генштаб нигерской армии поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.