Госсекретарь США считает, что отправка Россией зерна в страны Африки не остановит рост цен

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Предложенная Россией поставка зерна в страны Африки не изменит ситуацию на рынке и не решит проблему роста цен, с таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Россия, по-видимому, высказала идею о поставке 50 тыс. тонн зерна в пять или шесть стран. (...) То, что предлагает Россия, - это капля в море. Это не решает проблему. Это не остановит рост цен. Это не изменит того факта, что миллионы тонн зерна были изъяты с рынка и недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах", - заявил Блинкен в интервью французской радиостанции RFI.

По словам госсекретаря США, в рамках черноморской зерновой инициативы в развивающиеся страны было экспортировано 20 млн тонн зерна.

"50 тыс. тонн, предложенных Россией, против 20 млн тонн, экспортируемых в соответствии с соглашением, несравнимо", - отметил он.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что РФ не является противником "зерновой сделки" и готова вернуться в нее, как только будут выполнены все основные условия, выдвигавшиеся российской стороной, но так и не выполненные к моменту истечения последнего крайнего срока 17 июля.

17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН возражения относительно продления "зерновой сделки".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца.