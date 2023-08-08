ЕС приостановил сотрудничество с Нигером во всех сферах

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз приостановил все формы сотрудничества с Нигером и ожидает результатов встречи руководителей стран Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы немедленно приостановили любое сотрудничество с Нигером на данной стадии. Чтобы было ясно: это также включает сотрудничество, касающееся миграционных потоков (...). Да, все виды деятельности теперь приостановлены: финансовая поддержка, гражданские миссии, сотрудничество по вопросам безопасности", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Мы не работаем с нынешними незаконными властями в Нигере", - добавил он.

По его словам, Евросоюз внимательно следит за ситуацией. "Мы самым решительным образом поддерживаем все действия и решения ЭКОВАС. Но ситуация развивается. Для нас отправным пунктом является то, что мы не признаем военный переворот, мы не признаем тех, кто незаконным образом захватил власть, и мы будем действовать соответствующим образом, что касается всех программ и всего сотрудничества, существовавших для Нигера до сих пор", - продолжил Стано.

Отвечая на вопрос о дипломатических усилиях Брюсселя по урегулированию нигерского кризиса, он напомнил, что Боррель имел контакты по этому поводу с рядом международных партнеров, например, главой МИД Китая, разговаривал по телефону с премьер-министром Алжира. Постоянный тесный контакт поддерживается между государствами-членами ЕС. Стано при этом отметил и роль главы Евросовета Шарля Мишеля.

"И, конечно, мы находимся также в постоянном контакте с партнерами из ЭКОВАС, которые сейчас занимаются этой ситуацией. Это позволяет нам полностью поддерживать их решения, каковыми бы они ни были. Это им решать, как реагировать на государственный переворот (в Нигере)", - сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что ЕС поддерживает меры ЭКОВАС по восстановлению во власти свергнутого президента Мохамеда Базума. "Мы выступаем за эту позицию. Мы с нетерпением ожидаем результатов встречи в четверг (руководителей стран ЭКОВАС - ИФ). Мы надеемся, что до четверга нам удастся предпринять посреднические усилия. И мы поддерживаем ЭКОВАС, потому что ЭКОВАС находится на передовой линии", - объяснил Стано. По его мнению, совещание лидеров региональной организации "будет определяющим".

На просьбу высказаться относительно перспективы военного вмешательства в Нигере для возвращения к власти президента Базума представитель Борреля ответил: "Мы считаем, что сейчас время для посреднических усилий. Мы не станем пускаться в спекуляции. Предусмотрено чрезвычайное совещание ЭКОВАС. Это ключевой игрок в регионе. Каким бы ни было решение ЭКОВАС, оно будет исполнено. (...) Мы будем содействовать тому, чтобы решение было найдено".

Лидеры стран ЭКОВАС планируют провести в четверг, 10 августа, в столице Нигерии Абудже встречу, на которой обсудят обстановку в Нигере после путча в этой стране.

6 августа истек срок ультиматума ЭКОВАС о возвращении к власти в Нигере свергнутого в конце июля военными президента Базума. Нигерские мятежники ввели дополнительные меры безопасности на ключевых объектах инфраструктуры и закрыли воздушное пространство страны.